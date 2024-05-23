歐洲科技創新展（Viva Technology）22日在法國巴黎登場，中國互聯網巨頭百度董事長兼執行長李彥宏在主論壇中指出，中國人工智慧（AI）與西方的最大區別在於應用，中國有數百個基礎模型，應用驅動中國AI的快速發展。
香港信報報導，李彥宏表示，在中國，無論是新創公司、還是互聯網大廠，都在努力尋找PMF（產品市場契合度），致力於探索最能發揮生成式AI能力、能被數十億人使用的應用形態。
李彥宏又指，很多人都在關注GPT-5的發表時間，但他更感興趣的是哪些應用可以充分利用大語言模型的所有能力。自2023年上線至今，百度發表的陸版ChatGPT「文心一言」的累計用戶已達2億，每天都有數千萬用戶在使用百度搜尋、百度文庫等應用的AI功能。隨著用戶快速增長，全新的AI應用形式會逐漸成形，成為超過1億日活躍用戶數量（DAU）的超級應用，未來與今天看到的會大不相同。
李彥宏指出，應用的進步，可以推動基礎模型創新，也有助於加快從互聯網時代向AI時代轉變。他以百度搜尋、直播電商數位人等應用為例，應用端獲取真實的用戶需求和問題後，可以持續回饋模型，並由此推進基礎模型的技術反覆運算。
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