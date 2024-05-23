俄羅斯衛星通訊社今天（23日）報導，俄羅斯外交部第三亞洲司司長柳德米拉·沃羅比約娃受訪時表示，如果日本取消《日本國憲法》（《和平憲法》）第9條中關於放棄武裝力量的部分，俄羅斯將採取反制措施，加強國防能力。
沃羅比約娃說，莫斯科將繼續密切關注東京現任政府加速再軍事化路線、修改戰後憲法和平主義條款的企圖。日本修憲這一進程的趨勢日益強勁，事態發展對俄羅斯的安全產生了額外威脅。作為回應，我們將被迫採取反制措施，加強國防能力。
與此同時，她警告稱，日方應該意識到，憲法第九條規定「日本永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段」，東京事實上產生了對其他國際法主體的國際義務，若取消將對外交政策產生影響。
沃羅比約娃指出，日本背離其前幾代政治家所宣稱的和平發展，將不可避免地引發新的安全挑戰，導致亞太地區緊張局勢加劇，並刺激軍備競賽進入新階段。
她強調，無論如何，最終的選擇應由日本人民在全民公決中作出，而日本進行全民公決還有很長的路要走。
日本《和平憲法》第9條內容為：「日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段。為達到前項目的，不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。」
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