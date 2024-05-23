大陸證監會綜合業務司司長周小舟23日在2024年金融街論壇系列活動中表示，優先支持突破關鍵核心技術「卡脖子」企業股債融資。進一步促進暢通私募創投基金「募投管退」循環，積極發揮好創業投資、股權投資在挖掘、培育、支持未來產業和新興產業方面的獨特作用。

香港信報報導，周小舟指出，要更好發揮資本市場功能，促進優質生產要素向新質生產力領域聚集。健全多層次資本市場體系，發揮股債期市場協同效應，提升服務新質生產力發展質效。持續完善資本市場制度，增強對新質生產力的包容性、適應性。

周小舟又指，進一步全面深化資本市場改革開放，深入研究完善發行上市、併購重組、私募創投等制度安排，增強資本市場制度競爭力。提升對新產業、新業態、新技術的包容性，更好服務科技創新、綠色發展和傳統產業轉型升級，不斷優化上市公司結構。