大亞電線電纜因台電強韌電網計畫釋單而收益，目前來自台電在手訂單達75億元、產能滿載，4月及前四月合併營收雙雙飆同期新高。22日法說會後，23日股價卻呈現開高走低。
大亞第一季合併營收66.99億元，由於營收增加，國際銅價又上漲，第一季本業獲利從去年同期2.73億元增加至4.65億元，但今年未再出售穎崴及保瑞兩檔股票，第一季認列保瑞、穎崴及台汽電等多檔股票股價上漲的未實現金融評價利益降至0.44億元，較去年同期業外投資收益短少約18億元，稅後純益2.45億元，EPS由去年同期2.65元降為0.34元。
大亞指出，第一季銷售1.3萬噸，第一季裸銅線銷售占提升至12％、年增一個百分點；漆包線占比維持16％；電力線纜銷售占比從去年的66％降至62％。
大亞4月合併營收24.77億元、年增16.24％，前四月合併營收92.19億元、年增9.46％。大亞主管表示，大亞4月及前四月合併營收雙雙改寫同期新高，主因是國際銅價上漲、旗下志光能源台南七股漁電共生太陽光電案場第一期建置容量85MW，2022年並聯發電，2023年7月取得電業執照，開始認列電費收入。第二期建置容量35MW，已向台南市政府提出施工許可申請，還在行政流程，原本預訂年底前完工且並聯發電時程將延宕。
大亞截至今年3月，大亞全台總計68座太陽光電廠，累計建置容量212MW，籌畫在雲林建置漁電共生太陽光電案場，2026年目標是累積總建置容量逾500MW。
大亞表示，國際銅價持續上漲，大亞在相對低點購入銅材，毛利率較高。銅價處於高點，相對避險成本也會增加。為避免獲利受銅價大幅波動影響，通常在獲得訂單就會先預購銅材，或是等銅價回到取得台電標案時價格預購，減少銅材庫存水位，不會因銅價上漲而有超額利潤，獲利也不至於因銅價大起大落而巨幅波動。這波銅價大漲，大亞從第一季末開始控制銅材庫存。
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