【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數252.72點，跌1.16點；總計159家漲、599家跌、56家持平；委買11773070張、委賣7515650張；總成交值1177.53億元。

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