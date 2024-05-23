Uber Eats併購foodpanda，引發外送市場獨大憂慮。公平會今表示，5月14日已收到業者遞件，開始受理後會在90天內完成，但目前仍在檢視文件中，尚未開始審理。主委李鎂今(23)明確表示，兩家結合起來就是獨占市場，對此該會一定會審慎評估。
公平會今赴立法院進行「外送平台併購涉及限制競爭、消費者權益影響配套措施」進行報告。委員首先質疑，兩大外送合併後市占率超過8成如何得知？李鎂表示，有從營業額、信用卡簽單數來看，2020年外送有個前案調查，從此去得知。但確實經過幾年可能有變，會再重作評估。
李鎂表示，14日已收到Uber Eats遞件，現正審查結合申報資料是否齊備。等正式受理後開始起算，需30天內審查完畢，必要時可延長60天。 也就是「30＋60」，到時結果一定要出來。
考量兩大外送平台結合將顯著改變市場結構，公平會表示會從「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等四大面向進行審查。
但是立委都批公平會報告空洞，鄭正鈐不客氣說，這是他收過最爛報告，兩頁報告書連寫都寫不滿。 陳亭妃也不滿報告空洞 ，強調難怪大家很擔心。她呼籲，大家需要的是公平會的態度 ，否則兩家平台業者結合變成超級大怪獸，誰來保障餐飲業、消費者、外送員三方權益。
立委洪孟楷更直接說，四大面向結果現在就可以看到，一定是高度集中、定價一定賣方市場 、合併案協同效果聯合行為就是一家獨大、 市場效益一定變成外送平台議價能力遠高於個別小餐廳 、14萬外送員以及消費者。
李鎂回應，確實第一大與第二大結合，市場結構一定會影響 ，而兩家加起來應該就是獨佔 。民進黨立委蔡易餘對此說，這麼民生的東西變成獨占市場 ，這個社會比較不期待看到這樣。李鎂承諾，此案結合後變成獨佔市場，該會一定會審慎評估處理。
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