【時報記者任珮云台北報導】今年來，美股歷經四月的回檔震盪後，五月再次上漲創新高，同時，今年以來吸金超過800億美元。是全球投資人最愛的區域冠軍，先機北美股票基金投資團隊JamesMurry表示，北美股市長期仍呈現樂觀跡象，雖然過去主要帶動美股上漲成長的科技產業，股價有偏高的疑慮，但數據顯示北美消費者的需求強勁，預期非必需消費有很大機會成為下一波接替輪漲的產業。
根據Bloomberg統計，自2023年1月1日至2024年3月1日，14個月的時間內，美股(S&P500漲幅約為37%，那斯達克指數漲幅約為68%，美股七雄（蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、亞馬遜以及Meta Platforms)的漲幅則高達139%。
針對投資人關心的美股或是科技業的未來發展，先機北美股票基金投資隊James Murray表示，目前，我們的投資模型評估，北美市場情緒樂觀，整體考慮到充滿挑戰的經濟背景下，這些企業能去實現過去的研發成果和盈利能力。
James Murray指出，我們也看到該地區的風險水平升高，第一個明顯的風險是股價過高，尤其是半導體企業，目前美股股價昂貴，為企業的基本經營績效帶來了巨大壓力，另一個風險是，上漲的股價過度集中在科技產業，美股目前的漲幅，主要是由人工智慧主題所推動的，一旦人工智慧領域的表現令投資人失望的話，則有可能影響美股大幅修正。
James Murray表示，美股七雄這七家公司的市值加起來接近12兆美元，約占S&P 500指數的三成，是自2023年以來美股的主要上漲動力，但在這七家公司當中，股價也開始出現分歧。
先機北美股票基金投資團隊James Murray指出，美股七雄中，漲幅最高的是輝達，自2023年7月31日至2024年5月20日，漲幅超過102%，反觀跌幅最深的則是特斯拉，同期間跌幅為34%。
James Murray表示，目前市場普遍預期今年將有兩次降息，這意味著市場普遍預期全球經濟前景將放緩，考量到潛在的風險，基金的投資組合中，增持了更安全、能產生現金的技術軟體產業，減持了資本支出較多的半導體產業。
先機北美股票基金投資團隊James Murray表示，我們對美股的長期表現仍舊看好，舉例來說，在進入經濟週期即將進入更具挑戰性的階段時，美國消費者的表現比預期更加強勁，因此，基金的投資組合開始加碼非必需產業。
先機北美股票基金採用五大量化選股標準歷史悠久，包括動態評價、成長穩健度、公司治理、分析師看好度及市場動態，能排除人為偏見，系統性查驗，以證據與規則為基礎，依據多重資料點與觀察結果，同時布局於成長與價值類股，不依賴於特定產業、個股和投資風格，以客觀量化的挑選方式分散風險。
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