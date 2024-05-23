韓聯社23日報導，韓國銀行（央行）23日召開金融貨幣委員會會議，決定維持基準利率3.5％不變，並上調全年經濟成長預測，從2.1％上調至2.5％。顯示韓國央行可能繼續延遲貨幣政策轉向寬鬆的時機。

韓國央行自去年2月起已連續11次凍結基準利率。據分析，央行可能考慮到居民消費價格指數（CPI）尚未回落到目標水準（2％），過早降息不僅將引起通膨，還將給匯率、家庭負債和房市帶來負面影響。

據報導，韓國CPI漲幅今年2月和3月都超過3％，4月回落至2.9％。但由於水果等農副產品價格大漲10.6％，CPI是否能控制在3％以下尚無法斷言。匯率方面，受美國聯準會早期降息預期恐破滅、以哈衝突爆發等利空因素影響，4月16日韓元兌美元匯率時隔約17個月盤中、再次失守1400韓元關口後，雖然至今有所回升，但依然保持在1360韓元的水準。

報導稱，韓國央行當天也將今年經濟增長預期從2.1％上調至2.5％。因此，沒有理由為防止經濟蕭條而提早降息。此外，美國聯準會對降息持謹慎立場也是韓國央行決定凍結基準利率的原因。韓國經濟專家普遍預測，美國聯準會最早9月降息，因此韓國央行可能到10月或11月才能降息。