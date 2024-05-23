【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《日經新聞》周四報導，考量台海緊張局勢，特斯拉已經通知那些非銷往中國市場之車型的供應商，最早於明年開始在中國和台灣以外的地方生產零組件。

報導指出，有六名供應鏈高層透露印刷電路板（PCB）、顯示器和電子控制單元（ECU,又稱車載電腦）等零件供應商已經收到遷移生產線的要求。特斯拉認為在今年11月美國總統大選之前，台海的地緣政治風險不斷升高，因此希望供應商分散產線，以降低供應鏈中斷的風險。

據報導，在美國宣布提高中國電動車進口關稅，以及台灣總統賴清德於5月20日上任之前，特斯拉就已經發出通知，也已經與日本、南韓等亞洲供應商討論相關事宜。

某供應商高層表示，基於特斯拉的要求，他的公司已經提高在泰國產能，他並表示，對特斯拉等許多客戶而言，所謂的「中國+1」策略，也包括避開台灣。

此外，消息人士透露，包括通用汽車、福特等美國車廠也已經要求供應商研究將生產線從中國和台灣移出的可能性，只不過沒有像特斯拉一樣提出正式要求。