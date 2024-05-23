【時報-台北電】三大股指持續調整，北證50逆勢拉升。滬指報3130.16點，跌0.90%，深成指報9582.48點，跌1.14%，創指報1860.78點，跌0.91%。盤面上，PEEK材料、中船系、AI PC板塊漲幅居前，貴金屬、房地產服務、教育板塊跌幅居前。
板塊方面，PEEK材料概念強勢拉升，肯特股份20cm漲停，華密新材、崇德科技等漲超10%。
AI PC概念持續強勢，英力股份20cm漲停。
中船系走高，中船應急漲超6%。
下跌方面，有色股持續回調，黃金股領跌，曉程科技跌超8%。
教育板塊震盪走低，*ST美吉一字跌停。
短劇遊戲板塊走弱，掌閱科技跌幅居前。
整體來看，兩市個股呈普跌態勢，下跌個股超4,300檔。(編輯：邱致馨)
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