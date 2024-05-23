新任勞動部長何佩珊今（5/23）對勞保年改發表看法，她指出「財務撥補就是一種改革」引發討論，外界質疑新政府對勞保年改恐沒有積極作為。那麼如果僅靠撥補，勞保基金的狀況將會如何呢？

根據勞保局最近一次精算報告，截至2023年底，勞保基金精算負債高達13兆465億元、潛藏負債也達12兆872億元，如果不進行積極改革，勞保基金會在2028年破產。

由於2028年剛好是新任總統賴清德這一任任期的最後一年，意謂這是他無法迴避的重大議題。

但如果如新勞長所說，「撥補也是一種改革」，那麼會是怎樣的後果呢？事實上，為了延緩勞保基金的破產速度，政府從2020年編列預算挹注勞保財務，加上2024年的1200億公務預算後，近年總撥補金額已達2670億元。

根據學者精算，如果不做其他改革，即使政府每年撥補1000億資金挹注，將能延後至2032年破產。

政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智接受《經濟日報》訪問時表示，如果僅靠撥補1000億，破產的第1年、2032年會出現2900億缺口，隔年就會3000億、4000億…一路跳下去，如果想將把勞保基金延後到2070年破產，政府必須每年撥補5027億，這數字是國家每年總預算的1/4。

和軍公教年金改革相比，勞保改革的困難度更高，除了影響的勞工數量更多之外，勞工每人平均僅領取1.8萬，萬一下重手恐會讓退休勞工日子無法過下去。台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，即使勞保基金近期因為股市大好而有所進帳，但也只能延後破產2-4年，賴政府應該趁早面對拆彈。

淡江大學保險系副教授郝充仁則認為，依目前政府財政情況，每年撥補1500億元應該是極限，但隨著收支逆差逐年擴大，如再遇到金融市場不穩定、財政困窘等情況，那時就是非改不可的時間點。

不具名學者表示，勞保年改是大工程，一旦做下去恐會「傷筋動骨」、影響選票，賴政府在新任期剛開始，不免會考量「下一任選舉」的結果，如果靠撥補勞保能夠延後至2032年破產，「撥補」就有很可能新政府的勞保唯一改革方案，最糟的情況是再留給下一任總統解決。