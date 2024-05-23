【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)股東會即將在下周一(27日)登場，將由董事長蔡明介親自上陣，向股東報告2023年整體營運表現，屆時也預計會對今年展望以及AI布局等提出最新說法。另外，聯發科全力搶攻高階智慧機處理器有成，今年第一季以39%拿下手機處理器(AP)出貨王，且整體出貨達1.14億顆、年增加17%。聯發科今日股價守穩，開高震盪，盤中漲幅逾1.5%。
研調機構Canalys數據顯示，第一季全球市場智慧型手機處理器各大廠表現，聯發科出貨達1.14億顆、年增加17%，以39%的市占率拿下第一。若再細看聯發科5大客戶依序為小米、三星、OPPO、傳音和vivo，分別占聯發科出貨量23%、20%、17%、13%和12%。至於第二名的高通，出貨量7500萬顆、年成長11%，高通前三大客戶分別為三星、小米和榮耀，分別占出貨量的26%、20%和17%。蘋果則以4900萬顆、年減幅16%，排行第三。第四名、第五名則分別為紫光展銳以及三星，其中，紫光展銳出貨達2600萬顆、年成長64%，故在本季成功超越三星，搶下第四名。
聯發科即將在下周一舉辦股東會，董事長蔡明介將親自主持，在營業報告書中也寫到，聯發科技在全球手機市場的市佔率保持領先地位，為全球客戶提供完整的4G和5G產品。在旗艦市場更是持續成長，去年推出了新一代5G AI旗艦晶片天璣9300，採用創新全大核設計，提供強大的運算能力，並整合為生成式AI大型語言模型優化的AI處理單元。多款採用天璣9300的旗艦手機已導入各類生成式AI功能，獲市場好評。5G旗艦晶片營收在去年年大幅成長約70%，並貢獻超過10億美元的營收。
全球業界、研調機構對於今年智慧型手機偏向保守看待，但在AI趨勢催化下，高階智慧型手機的市場相對樂觀。聯發科也預估，在旗艦手機市場強勁的市佔率擴張，加上較高的旗艦手機晶片平均單價帶動，今年手機營收成長可高於mid-teens%(14-16%)，其中，旗艦手機晶片營收可望成長超過50%。
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