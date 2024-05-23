【時報-台北電】輝達(Nvidia)財報亮眼，台積電(2330)今日再奔創新高877元，另外，6月黃仁勳即將來台參與台北國際電腦展(Computex)，今日機器人概念股再度向前衝，正崴(2392)、羅昇(8374)、昆盈(2365)猛攻漲停，高僑(6234)早盤也觸漲停，致茂(2360)、微星(2377)、德律(3030)等漲幅超過半根，所羅門(2359)再噴量改寫新天價182元，買盤力道非常強勁。
輝達第一季財報營收達260.4億美元、年增262%，高於市場原預期的246.5億美元，盤後股價昨日突破1000美元關卡。
在3月GTC大會上，輝達執行長黃仁勳建立AI人形機器人軟硬體平台，所羅門的soloman標誌同時於黃仁勳身後被秀出，機器人話題爆炸性演出，該時所羅門股價約為45元，至今日衝上182元再創歷史新高！昆盈開盤後速攻漲停，股價今達28.15元寫逾13年新高，漲停已連拉3根；羅昇開盤即漲停，股價挺進2年半高。
台積電和台股一同再創下新高，當前多頭氣勢強盛，此外，輝達財報利多，有助半導體族群延續漲勢，分析師預期台股仍有創高機會，惟留意高檔賣壓。另，Computex將於6月初盛大展開，有望釋出AI與機器人相關新應用，有助機器人族群股價向上表現空間，短線可多加留意。(編輯：邱致馨)
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