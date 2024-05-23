【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數21615.02點，漲63.19點；總計194家漲、813家跌、59家持平；委買41748264張、委賣25715090張；總成交值3686.23億元。

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