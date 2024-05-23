房仲第一品牌永慶房產集團近期推出全新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，也是第三度攜手金馬導演蕭雅全，此次藉由一位位永慶房屋經紀人現聲娓娓道來，凸顯永慶房屋堅持公開房子的資訊，沒有隱瞞，以誠實服務圓滿每一位消費者的成家夢，幫助不同生活型態的家庭，把房子變成「家」。

「提供消費者一個公平的房產交易平台」是永慶房產集團董事長孫慶餘創業的初衷，也是他對良心仲介的期許。三十多年來，永慶在孫慶餘董事長的帶領下，以「先誠實，再成交」的服務精神，提供消費者實實在在的資訊與服務，獲得廣大認同並發展成為全台規模最大的房仲集團。永慶房屋更一路貫徹孫慶餘董事長的誠實理念，近年來年年推出誠實服務和保障，以具體承諾捍衛消費者購售屋權益，也成為業界唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌。

永慶房屋總經理吳良治表示，買房之所以是每個人的夢想，是因為「房子」不只是一個「住所」；永慶經紀人不只幫消費者買賣房子，更幫消費者找尋那個乘載每個人生活、未來、與夢想的「家」。如同廣告中所說：「我們對房子誠實，因為這將是你們的家。」永慶人懂房子對於每一位客戶的意義，所以堅持在服務過程中，誠實的公開各項房產資訊，讓消費者充分掌握，也保障客戶知的權利，以做出正確的購售屋決策。像是賴上偉資深店協理提到的：「我們會主動告知屋主陽台可以補登，不然不講會讓人家損失好幾百萬。」

「這支廣告不僅勾勒消費者對家的嚮往，更紀錄永慶經紀人的作業日常。」吳良治總經理指出，仲介在服務過程中難免遇到只要隱瞞，就能加速成交、甚至多賺一些服務費的時刻，但永慶經紀人都能誠實不隱瞞，是因為永慶人把房子視作消費者的「家」，而不是賺錢的商品。就像林祺凱店經理說的：「我們會主動提供完整的成交行情，寧可誠實說完他不買，也不要讓他買貴或賣便宜了。」

永慶經紀人了解自己肩負的是完成消費者「成家夢想」的重責，所以片中王政儀業務經理會說：「沒有人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講。」了解房仲交易的不只是房子，更是消費者未來的生活，所以堅持落實誠實服務，因為永慶人都相信廣告中鄭心茹業務協理說的：「誠實不一定能成交房子，但能贏得信賴。」

此次永慶房產集團新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，描繪了5種不同的家庭面貌：即將迎接新生命的三口之家、買下人生第一間房子的小夫妻、分隔兩地的遠距婚姻、與毛小孩共同生活的上班族及傳統的三代同堂；傳遞即使家的型態不同，但對家的嚮往始終不變。

透過永慶房屋第一線經紀人現「聲」說法，提出自己的「誠實心聲」。操刀廣告的台灣奧美集團首席創意顧問胡湘雲表示，房仲經紀人是顧客真正接觸到的永慶人，是房子資訊的提供者與經手人，透過訪問大量的永慶經紀人，去檢視永慶經紀人的言行，來驗證永慶的「誠實」信念是否實踐。因此，永慶房屋經紀人是此次廣告的靈感來源！廣告中的誠實主張都是經紀人們的心聲，把他們的話放入廣告中，呈現永慶經紀人以「誠實」信念，回應消費者對家的渴望。也因為真正聽過大量經紀人的誠實心聲，也才有了這一句：「誠實，從一個人的習慣，到一群人的信仰」精準結論。

為保障消費者權益，永慶房屋從選才到育才，都灌輸同仁誠實服務的重要。吳良治總經理表示，永慶房屋只錄取無房產經驗的產業新鮮人，並提供業務新人前12個月每月5萬的收入保障、360小時的專業培訓及一對一師徒制，從頭培育新人，幫助他們學習正確的房地產專業知識，更透過師父手把手傳承，讓每位新人了解如何將「先誠實再成交」的理念，貫徹在日常服務中。如同王政儀業務經理說的：「這是學長姐一開始就教我們的事，現在變成我們的DNA了。」

同時，永慶房屋更以嚴謹的制度，確保同仁將誠實落實到每個服務環節中。吳良治總經理舉例，房仲經紀人不能球員兼裁判，永慶人不能因為掌握資訊就下去短買短賣，賺投機炒作的錢，因此永慶房屋從1998年就建立「投機客資料庫」，至今已列管9千多名投機客，只要是列管的投機客一律婉拒服務，這也讓所有永慶房屋的人跟片中陳冠霖業務經理一樣，敢很驕傲地說：「市場投機炒作還是很嚴重，永慶房屋拒絕跟投機客往來。」永慶房屋也規定經紀人，在民眾想要買屋或賣屋時，一定要提供完整的成交行情，並在收斡、簽約時，都要更新至最新的成交行情給買賣雙方參考。吳良治總經理補充，「新人一開始可能會覺得規定很多，但當規定成為習慣，誠實自然成為作業日常。」

永慶房屋近年年年推出誠實服務，從2019年領先政府與業界將成交行情揭露至門牌，2020年的「2大誠實房價保證」、2021年推出「真房價保證」、2022年推出「短期交易地圖」、2023年於雙北市舉辦「陽台補登公益講座」，2024年初再提出「誠實安心認證」，針對房屋的「非短期交易」、「非凶宅」、「非輻射屋」提供獨家認證，為消費者把關；更提供業界最優的「不限屋齡」漏水保固，滿足消費者在屋況上的保障需求。一連串的誠實服務，讓永慶房屋成為台灣房仲唯一有提供「真房價」與「屋況」保障的房仲品牌。未來，永慶房產集團將持續秉持「先誠實再成交」的精神，提供消費者誠實、有保障的服務，幫助每一位消費者「將房子變成家」。