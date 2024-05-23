人民幣兌美元中間價23日創4個月新低。人民幣兌美元中間價23日報7.1098元，貶值21個基本點。上一交易日中間價7.1077元，上一交易日官方收盤價7.2396元，上日夜盤收報7.2416元。

香港信報報導，中國人民銀行23日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，23日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在1.8％。這是逆回購操作連續第15日錨定在該水準，以此計算，公開市場單日仍完全對沖到期量。

路透統計，20日當周共有120億元逆回購到期，除周一為40億元外，周二到周五每日到期均為20億元。此外，大陸財政部和人行22日還進行700億元中央國庫現金定期存款招標，投放等量資金，中標利率為2.28％，較前一次大幅回落。

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