【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達周三盤後發布2025財年第一季（截至4月28日）財報，其營運表現和展望被視為是這波5月行情在春季的「期末考」，投資人密切關注輝達高層在財報發布後的法說會上說了什麼。輝達執行長黃仁勳透露新一代Blackwell AI晶片於本季開始出貨，今年將帶來豐厚的收入。此外，他也駁斥Blackwell晶片問市可能抑制輝達近期的銷售力道。

輝達法說會重點如下：

●輝達公布第一財季資料中心部門營收較前一年同期成長427%，達到226億美元。財務長Colette Kress在聲明中表示，這主要受到H100 GPU等Hopper架構晶片出貨帶動。她在法說會上表示，該季的一大亮點是Meta發布最新的大型語言模型Lama 3，使用了24,000個H100 GPU。大型雲端供應商貢獻輝達資料中心部門營收約45%。

●執行長黃仁勳表示，輝達即將推出的Blackwell AI晶片將在本財季出貨，並在下一季提高產量。

●儘管業務成長了兩倍多，但執行長黃仁勳在法說會上表示，輝達下一代名為Blackwell架構的AI GPU將帶動公司加速成長，「今年我們將看到Blackwell帶來大量的營收，今年第四季就能看到此款新晶片用於資料中心」。

●有些投資人擔心客戶可能為了改買最新的Blackwell晶片而停止採購Hopper產品，黃仁勳否認有這種情況發生，「在我們發表 Blackwell之後，Hopper的需求一直成長了整個季度，這可以告訴您需求有多麼強勁。人們希望立刻建置這些資料中心，他們希望我們的GPU立刻投入運作、開始賺錢並開始省錢，因此需求就是如此強勁」。

●財務長Kress表示，Blackwell晶片可能供不應求，這種情況可能一直持續到明年。

●輝達宣布第一財季買回價值77億美元自家股票，並支付股息9,800萬美元。

●輝達宣布宣布1股拆為10股的股票分割計畫，自6月7日起生效，並宣布提高季度股利，拆股前季度股利從每股4美分提高到10美分；拆股後季度股利提高150%，至每股1美分。