【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股23日開低後，最低曾來到2704點，並下探2700整數關卡。在韓國利率不變的消息傳出後，指數也漸漸往平盤靠攏，目前翻紅在2,729.67點，漲6.21點或0.23%。另外，韓元則走貶。
因最新通膨數據為2.9%，遠高出目標值2%，韓國央行決定連續11次把利率維持在3.5%不變。另外，IT產業帶動下，韓國出口強勁，央行也把今年經濟成長從2.1%調升至2.5%。與會官員透露，韓國在未來3個月內有機會降息。
韓國總統尹錫悅宣布，將祭出26兆韓元，約190億美元的晶片產業扶持計畫，受惠對象包括晶片製造商、材料供應業者、半導體設計公司，還有其它相關廠商等。
因此，三星電子股價被激勵，一度上漲1.2%，SK海力士更是大漲2.68%。不過，電池族群卻走低，LG Energy Solution跌0.55%，三星SDI也跌0.73%。韓元兌一美元在1366.5價位附近，韓元貶值3.6元。
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