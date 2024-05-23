【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)宣布，與苗栗縣政府聯合在智慧交通領域攜手合作，雙方共同推動的「智慧運輸系統發展建設計畫」專案，自109年起逐年導入智慧交通控制服務，用以改善苗栗大都會生活圈每逢連續假日或尖峰通勤時段，大量遊客和周邊科技產業發展帶動之人潮湧入，導致頭份、頭屋等交流道及熱門景點鄰近路網出現的交通壅塞現象，導入至今已獲得良好之改善成效。

中華電總經理林昭陽表示，「苗栗交通控制中心」啟用後，中華電建置之智慧交控設備(AI CCTV及路側CMS)，將於連續假日或重要節日配置交控操作人員，透過遠端監控路網及發布即時交通資訊，以應對假日或節日的大量人潮與車潮。此外，中華電也將於竹南科學園區內科專路、文化街路廊及台13公義路廊等重要路口導入AI車流影像技術，透過號誌重整優化，減少車流延滯。本年度更於頭份交流道周邊導入動態號誌控制，搭配交控中心即時監控，預期可改善頭份交流道車流通行。未來，中華電將朝向跨區域交通協控與新竹縣市等地緊密結合，預期將進一步改善區域交通狀況。

同時，中華電偕同苗栗縣政府將「以人為本」與「提供多元族群民眾順暢安全通行環境」的理念導入智慧交通服務，目前已在苗栗縣建置多處智慧公車站牌，並在苗栗火車站周邊路口建置10處有聲號誌，讓視障朋友透過APP的藍芽功能，即可收聽語音播報公車站點位置及路口燈號提醒，大幅提升視障朋友通行的便利性及安全性，雙方並預計本年度將此服務擴大設置至竹南、頭份、後龍及苑裡等地之重要路口。

中華電積極推動智慧城市發展，憑藉先進的AI人工智慧、CVP手機信令大數據分析與5G技術，持續強化「智慧交通」解決方案，提升交通效率、增強道路安全與改善交通瓶頸。交控中心啟用後，隨著交控平台和交控設備的持續優化和佈建，民眾能在繁忙的馬路中安全且快速地到達目的地，政府及企業也能利用數據分析發展多元應用及輔助決策，智慧交通將在未來智慧城市發展中持續扮演重要角色。