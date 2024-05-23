住展雜誌今（23）日公布今年北北竹桃進場新案，截至5月已公開的預售屋、新成屋，開價亮眼度較屬區域創價，震撼不比去年，台北市目前未見每坪單價200萬元產品，新北市也不見三位數，新竹地區亦無8字頭，桃園市青埔新案雖開價站上7字頭，表現差強人意。
住展指出，台北市今年已公開案最高單坪均價僅開在152.5萬元，為民生社區都更案「中工鳴森苑」，相比去年大安區的「Diamond Towers台北之星」開出單價250萬元水位有不小落差。
而新北市去年已見新板特區「勝輝一邸」，開出每坪破百萬元，後續揭露也達標，但今年迄今最高價則為蘆洲區的「新樸王樣」，均價85萬元。
新竹方面，新竹市東區、新竹縣竹北市各有「富宇天雋」、「浩瀚寬郁」開上單價8字頭，然今年目前平均最高開價只落在73萬元，為竹北市縣治一期的「縣府厚居」。
桃園市方面，青埔重劃區的「新大墨」開出平均單坪70萬元，但比去年開價最高的桃園車站生活圈「合雄新站」6字頭，略勝一籌，惟青埔新案價本就逐步往7字頭走，不算太令市場意外。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年尚未創價因素，在於燙金素地珍稀，開發飽和，若走都更危老方向，整合也需一段時間，還加上建商看好後續發展，心態不急，連舊案都惜售緩賣，不乏新案並非推在一線地段，或產品規劃以主流首購買盤為主，價位較難與精華區域高價宅相提並論，遂演此結果。
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