輝達公布最新一季財報優於市場預期，盤後股價衝上千美元，達1,006.95美元大漲6.05％，台股今（ 23）日開盤後，台鏈輝達AI概念股強攻，除了兩大權值指標股台積電（2330）及鴻海（2317）大漲之外，奇鋐（3017）股價一度拉至接近漲停，光寶科（2301）等多檔都大漲逾半根漲停。
輝達公布最新季度財報營收260.4億美元，年增率高達262％，每股稅後純益（EPS）衝高至6.12美元，毛利率78.9％，皆優於市場預期的營收250億美元／EPS 5.7美元，差異來自於資料中心業務。輝達資料中心第一季營收226億美元，年增率衝高至427％，優於市場預期的213.2億美元。
展望本季（5～7月），輝達預估營收280億美元，顯著優於LSEG調查的分析師預估值266億美元。另外輝達將股票分割 1 拆10，預計6月7日生效。
輝達財報亮眼，再加上預估本季財報也有出色表現，奇鋐早盤股價一度只差1檔漲停，光寶科、微星、雙鴻、健策等漲幅都超過5％～7％，另外，勤誠、欣興、日月光投控、緯穎、閎康等漲幅都在3％～4％以上。
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