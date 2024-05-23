【時報-台北電】聯準會放鷹，影響美股昨夜跌多漲少，且中共今起環台「聯合利劍演習」，增添市場不安氣氛，然而台股大盤在輝達(Nvidia)業績、展望皆美，且股價寫下1千美元里程碑助漲下，仍牽手台積電(2330)一起改寫新高，目前暫高見21668.84點。而盤面除台積電帶隊權值大軍積極穩盤外，軍工族群剽悍強攻也功不可沒。

中共軍演再度引爆軍工族群多頭攻勢，今日雷虎(8033)率先獲點火，盤初爆量觸及漲停80.7元，一舉躍過月線、5日線，帶動和成(1810)放量跟漲逾6%、盤中重返20元關卡，而亞航(2630)也彈升逾4%、且不到11:30成交量已突破1.5萬張，漢翔(2634)亦挾逾3萬張大量、股價彈漲逾3%，寶一(8222)、晟田(4541)則牽手帶量漲逾2.5%，千附精密(6829)也持穩盤上、力守5日線；惟豐達科(3004)、精剛(1584)、拓凱(4536)、台船(2208)、長榮航太(2645)等後援不濟，盤中紛紛翻黑小跌，表現相對疲弱。

投顧法人指出，Nvidia公佈財報及展望亮眼，緊接著6月即將到來的Computex電腦展及蘋果WWDC大會，將為科技股再添動能，台股在類股輪動下持續沿5日均線緩步創高，多頭趨勢不變。而軍工族群今日在中共軍演下，再度吸引多頭目光，但專家提醒，在兩岸關係依舊嚴峻下，投資軍工產業還是要多關注財報，因為哪些廠商實質有營收挹注，未來當軍工題材再度燃起，誰才會真的受到資金青睞。(編輯：李慧蘭)