路透社報導。美國眾議院22日通過加密貨幣法案，放寬聯邦法律對部分加密幣的限制，儘管美國證交會（SEC）罕見示警，該項法案可能會帶來新的金融風險。

由共和黨發起的《21世紀金融創新技術法案》（FIT21）以279票贊成、136票反對的結果通過。法案支持者認為，此將有助於透明化監管，並促進加密幣產業成長。

在眾議院批准之際，美國證券交易委員會（SEC）釋出信號，以太幣現貨ETF 上市有望獲得批准。

儘管如此，美國證交會主席詹斯勒（Gary Gensler）聲明重話批評新法案，「將造成新的監管漏洞，破壞數十年來有關投資合約監督的先例，導致投資人和資本市場面臨無法估計的風險。」

詹斯勒聚焦在加密幣備受矚目的起訴、詐欺案件，以及破產和倒閉事件，強調加密貨幣應與其他資產一樣，遵守相同的法律。