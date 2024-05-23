AI霸主輝達Q1財報好到驚人，營收年增逾2.6倍至逾260億美元，EPS年增逾4.6倍至6.12美元，股價在盤後大漲逾7%，衝破1000美元，加上微軟推出AI筆電，分析師認為，台股AI將再重啟一波漲勢，現在僅僅只是初升段而已，看好AI PC強勢上攻，點名6檔將開高走高，突破壓力區，強調仁寶、宏碁會比緯創、廣達還精彩。

摩爾投顧分析師陳冠廷表示，最近台股AI PC供應鏈很強勢，該如何觀察與掌握呢？他點名6檔如下：

1、仁寶（2324）：昨（5/22）漲停，但認為續強機會還是很大的，仁寶很大的壓力區其實是從2023/12/27跟2024/3/4兩個高點壓力形成的，最近一次測試該壓力是在5/14，這幾次的盤中拉高，最後都以上影線作收，而且量能都是相對大的，代表累積的追價套牢量很大，仁寶漲停算是一舉攻克該壓力區，也算化解過去大量的套牢賣壓，代表拉抬的意圖強烈且明確。

2、宏碁（2353）：昨漲停，續強機會一樣是大的，雖然跟仁寶不一樣的地方在於，宏碁漲停還沒突破2023/12/28回檔下來的高點壓力，但並不影響後面續強的態勢，今（5/23）盤中價54.1元，成功飛越壓力區，和華碩同時並列微軟AI筆電首批授權供應商。

3、昆盈（2365）：昨漲停，雖然還沒突破2024/2/19的套牢大量壓力，但昆盈受惠AI PC題材，這次的強勢上漲力道是足夠的，離波段壓力只差臨門一腳，有機會直接往上，再開高走高做突破。

4、華碩（2357）：微軟AI筆電首批授權供應商，延5日線創高，技術面趨勢仍是多頭格局。

5、廣達（2382）：趨勢看好不變，只是波動度跟漲幅，仁寶和宏碁會較精彩。

6、緯創（3231）：輝達供應商，約占營收5%，低檔低位階，跟廣達看法一樣。

永誠國際投顧分析師楊少凱表示，上周非常強勢的AI PC族群，在經過幾天修正後，因微軟推出新世代AI PC重回漲勢，並由被微軟納入第一線的華碩（2357）、宏碁（2353）帶頭上攻。摩爾投顧分析師林漢偉補充，微軟也帶動其餘代工廠商如仁寶（2324）、精英（2331）、藍天（2362）跟漲。

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