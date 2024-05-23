【時報記者林資傑台北報導】鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進-創(2258)今（23）日召開股東常會，承認2023年財報及虧損撥補案。董事長劉揚偉表示，公司成立3年來已交付逾2000輛給客戶，未來將以台灣為基礎，持續拓展如北美、東南亞等海外市場，朝「立基台灣，放眼全球」目標持續推進。
鴻華先進2023年合併營收10.43億元、年增達近2.53倍，稅後虧損19.27億元、虧損年增42.01％，每股虧損1.2元。公司表示，主要受惠電巴MODEL T持續交付、乘用車MODEL C自第四季起批量交付，2類產品支撐帶動營收倍增，成本費用控管得宜亦使虧損優於預期。
展望後市，劉揚偉指出，鴻華先進以「開放平台為核心，推動電動車普及化」願景，藉由平台分享來降低開發費用及縮短開發時程，目前旗下4款電動車已有電動巴士MODEL T、乘用車MODEL C兩款車型量產交付客戶，市場反映正面。
其中，MODEL T獲海內外客戶肯定，由於訂單大於產能，促使鴻華先進投入電巴製造，橋頭新廠已於今年4月11日動土，預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1000輛。
除了滿足國內市場需求，鴻華先進表示，橋頭新廠也會是電巴的重要出海口。基於鴻海集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的頂層架構，橋頭新廠會是鴻海在台灣建置的指標性AI工廠之一。
而MODEL C車型的首部台灣國產電動車Luxgen n7，鴻華先進已交付客戶逾2100輛，預期9000輛預訂可在第三季前交付完畢，全年出貨量目標破萬輛、帶來百萬營收貢獻。第二款乘用車MODEL B將於第四季投入量產準備，配合客戶進行預訂。
劉揚偉也預告，2024年鴻海科技日（HHTD24）將會推出新款乘用車、商用車，鴻華先進在亦持續投入研發，強化各車型研發、測試驗證、量產推進、技術整合及各項軟體建置等自主研發工作，以提供客戶更優質的委託設計製造服務（CDMS）。
對於外界最關切的海外布局，劉揚偉表示，全球電動車市場仍處於正成長，鴻華先進會先聚焦北美、東南亞市場，致力往全球市場邁進。同時，鴻海集團目前手上的CDMS專案，鴻華先進也有一定程度參與，未來營收成長可期。
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