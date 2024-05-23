【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）周三盤後公布第一財季（截至4月28日）財報和本季展望均超越市場崇高的預期，再度憑一己之力鞏固AI信仰，其盤後股價漲破大漲逾6%，首度漲破1,000美元大關，並帶動AI概念股全面走高。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick重申其看法，他表示人生中有三件確定的事—死亡、繳稅和輝達業績超預期，即使面臨超高的市場預期，輝達再度擊出全壘打。最重要的資料中心部門營收很強勁，未來的營收展望也非常令人驚豔。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，對輝達GPU晶片的需求仍然「熱到發燙」，輝達的財報可能足以滿足投資人的胃口，並向市場保證AI投資狂潮尚未減緩。

Running Point Capital投資長Michael Schulman表示，我相信整個華爾街都鬆了一口氣，許多投資人和分析師在財報發布之前，都對輝達和整個科技股很緊張。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide在談到輝達的財報時表示，這些數字很不錯，但在投資人真正消化了之後，明天股價可能走低。

這或許也呼應知名半導體分析師陸行之的看法，他提出了幾個疑慮，包括輝達預估第二財季（截至7月底）營收季增5%～10%，雖然優於市場預期，但與本財年第一季的季增10%、上年度第四財季的季增12%和第三財季的季增26%相比，呈持續放緩。第二財季毛利率估介於74.3%～75.3%，低於第一財季，也略低於分析師預期的75.6%。根據輝達提出的指引，其第二財季每股盈餘估將來到5.75美元，不如第一財季的6.12美元，但略優於市場預期的5.71美元，目前無法確定這是否因為輝達寧可先抱持較為保守的立場，之後再予以修正。