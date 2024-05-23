外媒引述知情人士透露，中國監管機構需要更多時間審查飛機駕駛艙的錄音系統電池，美國飛機製造商波音（Boeing）近幾周向中國客戶交付飛機的進度可能受到延誤。
路透22日報導，波音發聲明表示，正在和中國客戶協調交貨時間，並證實中國民航局正對駕駛艙的錄音系統電池進行審查。波音又指，美國聯邦航空管理局（FAA）已對該系統進行認證，該系統比過去至少可儲存25小時數據的容量有所增加。
波音於2023年底提交的文件中顯示，其庫存約有140架737 MAX 8飛機，其中包括85架應屬交付給中國客戶的飛機。截至4月底，波音2024年已向中國交付22架飛機。
中國1月表示，已於2023年12月允許波音恢復向中國客戶交付737 MAX 8，結束自2019年來凍結進口的禁令。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：