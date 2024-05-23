外媒引述知情人士透露，中國監管機構需要更多時間審查飛機駕駛艙的錄音系統電池，美國飛機製造商波音（Boeing）近幾周向中國客戶交付飛機的進度可能受到延誤。

路透22日報導，波音發聲明表示，正在和中國客戶協調交貨時間，並證實中國民航局正對駕駛艙的錄音系統電池進行審查。波音又指，美國聯邦航空管理局（FAA）已對該系統進行認證，該系統比過去至少可儲存25小時數據的容量有所增加。

波音於2023年底提交的文件中顯示，其庫存約有140架737 MAX 8飛機，其中包括85架應屬交付給中國客戶的飛機。截至4月底，波音2024年已向中國交付22架飛機。

中國1月表示，已於2023年12月允許波音恢復向中國客戶交付737 MAX 8，結束自2019年來凍結進口的禁令。