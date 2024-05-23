【時報-台北電】利空庫存報告持續發酵，原油亞洲電子盤續跌，市場持續受到美國能源信息署數據顯示，上周美國原油庫存意外增加180萬桶，原市場預期為減少250萬桶，市場擔憂通脹飆升，美國借貸成本可能調升，打壓原油亞洲電子盤下跌，周四(5/23)截至臺北時間上午11點20分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-7月原油期貨跌0.52美元，報每桶77.05美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨跌0.45美元，報每桶81.45美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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