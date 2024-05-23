近日有消費者陸續接到以中油公司員工名義，指稱加油時系統錯誤造成誤刷信用卡，造成異常扣款的電話；對此，中油特地發布新聞稿澄清表示，這些都是詐騙手法，請消費者勿信詐騙電話，如果有可疑訊息，消費者可向台灣中油1912客服電話查證。
中油強調，近年網路及手機APP不斷出現諸多翻新詐騙手法，透過社群、手機APP及假冒官方臉書粉絲頁詐騙，現在又有不肖人士假冒中油員工打詐騙電話，詐騙手法惡劣，實不足取。中油除了在台灣中油全球資訊網、臉書粉絲專頁以及中油PAY發布警示訊息提醒消費者之外，也希望消費者彼此提醒，多加查證，以免財物平白受損。
中油最近遭不肖人士冒名詐騙，自稱中油公司之客服中心或加油站人員，以系統錯誤造成誤刷信用卡或異常扣款為由，要求用戶操作ATM退款之詐騙手法。
中油重申，絕對不會以「誤設為重複扣款」、「升級VIP會員」、「系統錯誤」、「核對客戶信用卡相關資料」等主動聯繫客戶。消費者若有接獲可疑電話訊息，請立即掛斷，並撥打1912客服電話查證，或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，以避免被騙及財務受損。
中油指出，目前使用不同裝置登入中油PAY，已有自動解除消費者原於中油PAY中綁定的信用卡之防護措施，未來防護措施將再升級，於不同裝置登入時，須增加手機認證(即行動密碼登錄) ，中油同時提醒消費者定期更新密碼並提升密碼複雜度，確保交易安全。
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