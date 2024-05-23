恒生指數23日上午低開171點，跌幅為0.9％，報19,024點（是5月13日後最低），大盤成交金額20億港幣。國企指數23日低開44點，跌幅為0.65％，報6,773點，是5月16日後最低。恒生科技指數開盤報3,972點，跌0.5％。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股拉低大盤。阿里巴巴、騰訊、匯控拖累大盤。新地、九龍倉置業、聯通貢獻恒指較多。

香港明報報導，恒生指數成份股中，5檔漲，63檔下跌，14檔無漲跌。九龍倉置業漲1.89％，報26.9港幣，是漲幅最大的成份股。紫金礦業跌2.98％，報17.6港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，4檔漲，22檔下跌，4檔無漲跌。漲幅最大的是快手，開盤報60.6港幣，漲4.21％。跌幅最大的是阿里巴巴，開盤報81港幣，跌2.41％。

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