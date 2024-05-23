【時報記者郭鴻慧台北報導】萬年清(6624)6月將在印度成立全資子公司Everclear Environment India Pvt. Ltd，正式進軍印度市場。董事長何家慶表示，印度市場擁有巨大發展潛力，目前已是全球第四大經濟體，同時台商近年來也加快在印度的投資腳步，因此子公司的成立將可更好地服務當地台商及印度商的需求，推動印度水處理行業的發展。
據台灣貿易中心數據顯示，2023年為止台商在印度的投資總額已突破20億美元，涵蓋製造、科技、服務等多個領域。萬年清成立印度子公司，可望深化公司的國際市場佈局。
展望未來，萬年清對印度市場充滿信心，目前除正積極與台資鞋廠進行洽談, 提供廢水處理統包服務，亦與印度當地企業/工業區積極合作，已在新德里進行模廠示範計畫以提升其廢水廠之處理效能，並有生技廠零排放、市政污水回收項目亦正在洽談中。同
萬年清也積極與印度相關公協會及研究機構(如PHDCCI、CII、IIT Madras等)進行交流，提升公司能見度並尋求各種合作機會，通過技術交流和合作，推動水處理技術的本地化應用和發展。
萬年清預計，隨著印度經濟的快速發展以及環保意識的提高，對高級水處理技術的需求將持續增長，公司在印度市場的業務將迎來高速成長期。
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