【時報-台北電】輝達（Nvidia）盤後公布財報優於預期，激勵台積電(2330)開盤即再創新高；今早由散熱強股奇鋐(3017)創新高呼應台積電，以及機器人概念股所羅門(2359)今早再衝上歷史新高，高價股指標緯穎(6669)平歷史高價。
不過，AI一軍的技嘉(2376)壓回下探季線支撐，廣達(2382)盤中小跌，相對而言，光寶科(2301)補漲觸及漲停，微星(2377)也續強攻。
輝達財報報喜，台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲逾3%創新高。台積電今跳空開高大漲11元至875元新高，盤中創877元歷史新高，鴻海(2317)也上揚，支撐台股再創高後續穩在高檔震盪。
散熱雙雄再迎外資開啟基本面研究，今早奇鋐(3017)率先創新高價，雙鴻(3324)一度進逼前高。
高盛證券看好雙鴻、奇鋐前景，雙雙初評「買進」，推測合理股價分別高達1146元與908元。
除了輝達財報助攻，隨著電腦展將於六月初登場，預料下半年AI PC產業加溫，今早AI PC宏碁(2353)續帶量上攻。輝達機器人概念股所羅門(2359)今早再衝上歷史新高價，達182元。
買盤也續湧入AI中小型股，機殼廠迎廣(6117)續大漲，散熱廠尼得科超眾(6230)盤中在歷史新高價附近震盪。
散熱模組廠尼得科超眾自結4月獲利500萬元，每股盈餘0.06元。
輝達（Nvidia）營收展望優於市場預期，並宣布1股拆為10股，盤後股價大漲約6%，首度突破1000美元大關，激勵為輝達代工生產AI晶片的台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲3.6%。
台積電也帶動台股今早再創歷史新高紀錄。（編輯：沈培華）
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