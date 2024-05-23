大陸對賴清德總統就職演說反應強烈，未來對台作為備受關注。淡江大學國際事務學院榮譽教授趙春山評估，大陸未來將採施琅的「因剿寓撫」策略，軍事威懾與經濟封鎖並用；因民共缺乏互信，台灣很難避戰。同時，大陸還將採「圍點打援」，從外交上孤立台灣。
談及大陸未來作為，趙春山22日出席講座時預言，大陸對外將是「圍點打援」，不直接攻台，而是先對付外部的美國等「民主同盟」，以在外交上孤立台灣、避免美國盟友集合起來，因此軍事上會進行反介入，且軍事演習不只針對台灣、而是要「打援」。
至於對台，趙春山認為，大陸將採施琅的「因剿寓撫」策略，和戰並用。其中以「剿」為主，不斷對台進行軍事威懾。「撫」則屬和平的政治手段，包括經濟封鎖等，例如禁止能源、船隻接近台海。此外，大陸也會在台灣內部進行分化。
趙春山直言，大陸已開始對台丟掉幻想，準備鬥爭。對於民共而言，因缺乏互信、大陸「心已死」，因此很難避戰，台灣要有備戰準備。
針對台灣的國際空間，同場的前國安會諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄研判，未來在國際上的鬥爭，將會成為大陸的聯大2758號決議與一中原則，對上美國的聯大2758號決議與台灣國際參與的國際鬥爭，且可預期鬥爭會非常激烈。
同時，邱坤玄認為，國際政治要看規範與實力，許多國際組織都遵循以主權國家為單位的原則，中華民國不可能參與，加上大陸今日實力，都讓一中原則在國際組織裡被實踐的可能性，遠大於美國對台灣有意義參與國際的可能性。
趙春山也指出，美國將繼續支持台灣的國際參與，甚至可能主動領銜提案，但國際政治是「數人頭的」，如今美國在聯合國動員不過大陸，因此台灣要跳脫兩岸溝通而在國際上進行參與很困難。儘管這些舉動讓台灣在國際知名度變高，但是沒得到實質利益。
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