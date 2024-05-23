美國貿易代表署（USTR）22日宣布，對中國進口貨品加徵關稅，包括電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等，措施將於8月1日生效。而與此同時，中國歐盟商會在社交媒體X發布聲明稱，從內部消息人士獲悉，中國可能考慮對配有大排氣量引擎的進口汽車提高臨時關稅稅率，最高可達25％。香港《南華早報》22日報導稱，這一「反制」舉措意在對抗美歐。
美國貿易代表署也稱，在調高部分產品關稅之餘，也將同時建立框架，讓企業界申請豁免部分機械設備、太陽能生產設備等關稅，直至2024年5月31日。貿易代表署也將諮詢外界，應否進一步調高口罩、醫療用手套、針筒等關稅。
美國總統拜登14日宣布調高180億美元中國貨品關稅，其中電動車關稅從25％提升至100％外，鋰電池的關稅也從7.5％提高到25％；太陽能電池關稅從25％提高到50％；半導體從25％到50％。
而此前中國汽車技術研究中心首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌接受《南早》訪問時曾透露北京反制措施。中國歐盟商會也引述劉斌說法稱，根據世貿組織規則，中國對引擎排氣量大於2.5L的進口汽油轎車和SUV的臨時關稅稅率，最高可以考慮提高到25％。
劉斌強調，這一調整建議體現中國追求實現「雙碳」目標和加快綠色發展的決心，並且符合世貿組織規則和市場經濟原則，「與某些國家和地區採取的保護主義措施有著本質區別」。
據報導，2023年，中國進口約25萬輛排氣量大於2.5L的汽車，占進口汽車總量32％，進口大排氣量引擎汽車也占中國大排氣量引擎汽車消費量的80％。如果提高臨時關稅稅率，將對從歐盟進口的汽車產生重大影響，同時也會影響到從美國進口的汽車。
另據路透報導，中國英國商會22日指出，隨著中國政府努力阻止外國資金撤走，未來5年英國企業在中國做生意將變得更加困難，預期未來5年監管措施造成的障礙將不減反增。
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