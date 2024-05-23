賴清德總統走馬上任，兩岸關係前景備受關注。前國安會諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄認為，兩岸觀光問題將變成「拉鋸戰」，雙方會視形勢變化決定是否開放。同時，由於兩岸認知差異太大，加上惡意螺旋上升，未來4年，危機的處理與預防成為重要主題。

輔仁大學日本暨東亞研究中心22日舉辦「賴清德上台後的兩岸及東亞國際形勢」講座，除邱坤玄，淡江大學國際事務學院榮譽教授趙春山也同場出席，研析今後情勢。

賴清德在就職演說中提及，兩岸可以「先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始」。但邱坤玄對陸生來台不感樂觀，而兩岸觀光問題則會變成「拉鋸戰」，雙方都責怪對方不先開放，此拉鋸戰將會變成「摸著石頭過河」，看形勢變化決定是否開放。

就兩岸關係而言，邱坤玄認為，未來4年沒有太大希望。同時，雙方認知差異太大，大陸對自身發展深具信心，台灣因與美國關係深厚也有信心；在如此認知之下，加上彼此惡意螺旋可能逐漸上升，未來4年，危機的處理與預防成為兩岸重要主題。

至於民共交流，邱坤玄指出，民進黨認為因掌握執政權，大陸終究要與其打交道。但他直言，中共認為真正掌握權力是美國，「如果搞定美國，台灣就比較容易搞定」。因此，未來4年不可能出現兩岸官方溝通，也不會有民共黨際交流，至於與「民進黨人」的交流，他審慎認為「有可能」。

不過，邱坤玄強調，對大陸而言，與「民進黨人」的接觸是私下且具選擇性的，更重要的是六成台灣人可以作為統戰對象。只是，當前兩岸交流氛圍不佳，尚有《反滲透法》等法律限制，對促進兩岸關係有很大障礙，他不樂觀看待兩岸交流。

趙春山則說，賴試圖在民族、歷史、文化方面切斷台灣與整個中國、中華民國的連結，「兩岸變成非我族類，其心必異的鬥爭」。

趙春山另稱，他此前陪同國民黨副主席夏立言赴陸時，曾詢問大陸全國政協主席王滬寧，民共交往的可能性，王表明：只要接受九二共識、反對台獨都可以來。因此大陸不排除與綠營人士來往，但按照現在狀況就很難說了。他補充，很多大陸智庫目前也在看風向，包括王滬寧在今年海峽論壇上的發言等。