台灣高鐵（2633）23日上午召開股東會，通過「112年度營業報告書及財務報表」、「112年度盈餘分派」兩項承認案，以及「公司章程」、「公司治理準則」兩項修訂案。台灣高鐵公司112年運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7,309萬人次，營收498億元，雙雙創下通車營運以來最高紀錄。截至112年底，可供分配盈餘達95億8百萬餘元，每股分配現金股利1.02元。
台灣高鐵董事長江耀宗表示，受惠疫後台灣社會經濟蓬勃發展，帶動旅運需求持續暢旺，台灣高鐵去年每日平均運量達20萬人次，較疫情前（2019年）增加1.5萬人；今年台灣高鐵首季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求，台灣高鐵自去年7月迄今，已分別三度實施「定期增班」，另依旅客短期需求三度完成「短期增班」；此外，今年7月還將再度增班，屆時每週總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，並引領運量再創高峰。
台灣高鐵去年在防疫逐步降階、民眾回歸正常生活，讓運量超越疫情前水準。全年共開出54,991班次列車，較111年增加937班。座位利用率70.67％，較111年增加17.36％。112年全年輸運達7,309萬人次，較前一年增加34.92％；共計輸運12,565百萬延人公里，較111年增加34.56％。
台灣高鐵全年平均每日有20萬人次搭乘，較111年的14.8萬人次增加約5.2萬人次。全年無造成傷亡事故。全年平均準點率（誤點＜5分鐘）為99.58％，較111年增加0.11％；全年平均發車率扣除天災之影響後則達100％。
展望2024年，江耀宗指出，在提升營收策略上，台灣高鐵將持續導入智慧科技、優化票證便利性，提升離峰班次產值並透過異業結盟擴大會員經濟規模，強化營收效果。
同時，台灣高鐵即將推出T-Shopping(高鐵線上購)服務，不僅為旅客創造全新的購物體驗，更為公司開拓新商機。並將視現金流量狀況及金融市場變化，研擬採用適當綠色金融的融資工具，透過財務永續降低營運成本，落實公司永續經營目標。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：