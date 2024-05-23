台灣高鐵（2633）23日上午召開股東會，通過「112年度營業報告書及財務報表」、「112年度盈餘分派」兩項承認案，以及「公司章程」、「公司治理準則」兩項修訂案。台灣高鐵公司112年運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7,309萬人次，營收498億元，雙雙創下通車營運以來最高紀錄。截至112年底，可供分配盈餘達95億8百萬餘元，每股分配現金股利1.02元。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，受惠疫後台灣社會經濟蓬勃發展，帶動旅運需求持續暢旺，台灣高鐵去年每日平均運量達20萬人次，較疫情前（2019年）增加1.5萬人；今年台灣高鐵首季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求，台灣高鐵自去年7月迄今，已分別三度實施「定期增班」，另依旅客短期需求三度完成「短期增班」；此外，今年7月還將再度增班，屆時每週總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，並引領運量再創高峰。

台灣高鐵去年在防疫逐步降階、民眾回歸正常生活，讓運量超越疫情前水準。全年共開出54,991班次列車，較111年增加937班。座位利用率70.67％，較111年增加17.36％。112年全年輸運達7,309萬人次，較前一年增加34.92％；共計輸運12,565百萬延人公里，較111年增加34.56％。

台灣高鐵全年平均每日有20萬人次搭乘，較111年的14.8萬人次增加約5.2萬人次。全年無造成傷亡事故。全年平均準點率（誤點＜5分鐘）為99.58％，較111年增加0.11％；全年平均發車率扣除天災之影響後則達100％。

展望2024年，江耀宗指出，在提升營收策略上，台灣高鐵將持續導入智慧科技、優化票證便利性，提升離峰班次產值並透過異業結盟擴大會員經濟規模，強化營收效果。

同時，台灣高鐵即將推出T-Shopping(高鐵線上購)服務，不僅為旅客創造全新的購物體驗，更為公司開拓新商機。並將視現金流量狀況及金融市場變化，研擬採用適當綠色金融的融資工具，透過財務永續降低營運成本，落實公司永續經營目標。