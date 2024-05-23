在輝達財報大喜發布之際，其合作夥伴雲端資料分析業者Snowflake預告將在6月的發布AI新產品，並將與輝達執行長黃仁勳進行對談。
Snowflake執行長拉馬斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）22日接受CNBC採訪時表示，將與人工智慧（AI）寵兒輝達展開進一步合作。他表示，「我們在多方面和合作，不意外的是，基礎模型Arctic正是在輝達晶片上完成的。」他並盛讚黃仁勳在AI方面頗有遠見。
6月Snowflake資料雲高峰會（Data Cloud Summit）將在舊金山登場，拉馬斯瓦米預告屆時將會有新產品發表更多關於AI和的討論，其中包括與黃仁勳的談話。拉馬斯瓦米表示，過去幾個月他對這位輝達執行長已經十分了解，且Snowflake對輝達 加速運算能力的承諾「感到非常興奮。」
拉馬斯瓦米也表示，Snowflake的企業客戶正在不斷成長，其中透過AI協助食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）分析客戶回饋的數據，以自動生成找出問題點。拉馬斯瓦米直言，「我們的產品線，尤其是在人工智慧領域，一直在超速運轉。」
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