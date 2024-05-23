【時報記者王逸芯台北報導】PMIC(電源管理IC)歷經了5~6個季度的調整之後，隨著巴黎奧運帶動TV換機潮、電動車趨勢以及AI帶動高速運算需求下，2024年產業可望出現回溫，今日族群股反應基本面回春，矽力*-KY(6415)開高走高，一度逼近漲停，股價最高達480元，致新(8081)盤中漲幅也逾4%。
今年矽力*-KY成長動能來自新能源、電動車、伺服器和高速運算。目前來看，通訊和消費等產品是有價格壓力，不過矽力*-KY透過新產品比重提高，使毛利率持穩，預期上半年毛利率會穩定在50%以上。矽力*-KY長期在工業、車用、高速運算驅動下，加上轉進12吋晶圓和第三代、第四代製程，下半年新產品應可驅動毛利率向上。就車用領域來說，矽力*-KY目前僅剩下歐美汽車客戶還在調整庫存，中國電動車客戶庫存健康，汽車新品陸續放量，提升市佔率。另外，美國提高中國進口關稅，現在對矽力*-KY影響還未確定，不過現在美國客戶佔公司營收比重少。
致新目前客戶端和自家庫存調整已告一段落，致新將持續增加研發經費，開發新產品、拓展新客戶，隨著運動賽事巴黎奧運到來，TV需求已有轉強跡象，加上新品備貨以及中國618促銷等活動即將到來，讓致新TV和面板出貨量持續增加。現階段PC/NB庫存已恢復到健康水平，目前終端客戶拉貨恢復過往常態水準；SSD需求穩定增長，致新DDR5電源管理晶片則等待市場滲透率提升；馬達驅動晶片則仍受到工業用及家電市場庫存去化，仍處於調整期。毛利率方面，致新恢復原來每季和客戶議價的方式，ASP呈現逐季下滑，但庫存損失提列減少。整體來說，致新在TV需求增加、PC換機潮、DDR5新品發酵，加上車用產品的持續拓展，可望逐步增加營運動能，致新今年年營運表現有望回到成長軌道。
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