【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數21595.13點，漲43.30點；總計188家漲、814家跌、57家持平；委買40490908張、委賣24516606張；總成交值3111.89億元。

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