【時報記者張漢綺台北報導】新代科技(7750)送件申請登錄興櫃股票。
新代科技成立於84年8月，主要產品為自有品牌精密設備控制器軟硬體研發、製造、銷售服務，憑藉自有品牌在全球銷售，並以工業互聯網、機械手臂單位、提供智慧製造工業4.0解決方案之整合應用服務，董事長兼總經理為蔡尤鏗，目前股本為6.55億元，112年合併營收為78.72億元，稅前盈餘為8.49億元，每股盈餘為10.85元。
【時報記者張漢綺台北報導】新代科技(7750)送件申請登錄興櫃股票。
新代科技成立於84年8月，主要產品為自有品牌精密設備控制器軟硬體研發、製造、銷售服務，憑藉自有品牌在全球銷售，並以工業互聯網、機械手臂單位、提供智慧製造工業4.0解決方案之整合應用服務，董事長兼總經理為蔡尤鏗，目前股本為6.55億元，112年合併營收為78.72億元，稅前盈餘為8.49億元，每股盈餘為10.85元。
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