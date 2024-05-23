政府為因應疫情後發展情勢，減輕個人及家庭經濟負擔，去年祭出各項補助與獎勵措施，今年新增勞工安心就業方案，每月補助從5千元、6千元至1.3萬元不等，但同性質的補助，只能從優擇一領取。以下針對勞工3大補助，都將於6月30日截止，想申請的人腳步要快。
1、僱用安定措施，對於減班休息勞工，於113年1月1日至113年6月30日期間，符合申請資格之勞工，其減班休息達30日以上，且為勞動部公告之7個行業，補貼其薪資差額之50%。每人每月最高可領9200元，最長補助6個月共55200元。
2、專案缺工就業獎勵，失業勞工經推介從事專案缺工工作「旅宿業房務(含清潔)人員、餐飲業內外場服務人員及廚務人員(不含廚師)，以及航空站地勤作業及航機清艙人員」，並達到獎勵資格後，可請領以下就業獎勵金，最長發給12個月，至113年6月30日截止。一般勞工每月6千元(全時)，特定對象(中高齡或二度就業婦女等)每月1萬元(全時)或5千元(部分工時)；工作地點位於偏遠(特定)地區，每月加給3千元(全時)或1千500元(部分工時)。
3、專案缺工職業訓練試辦計畫-參訓獎勵，失業勞工即日起至113年6月30日止，參加勞動部勞動力發展署各分署自辦、委辦或補助辦理之缺工工作相關職前訓練班，於結訓後可獲得參訓獎勵金，每人補助5千元，若訓練地點屬特定地區者，再加發3千元。
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