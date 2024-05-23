【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)週三在與G7集團的財政部長會晤前表示，面對中國在電動車和電池的產能過剩，G7集團需要團結一致。
由於產能過剩，中國大量電動車湧入歐洲，勒梅爾說，他將在義大利北部舉行的G7集團會議上呼籲，重新平衡與中國的貿易關係。
勒梅爾對媒體表示，面對這種產能過剩，G7集團和歐洲的團結一致非常重要。歐洲必須確認自己經濟實力。
此外，法國和德國對中國的立場日益分歧，柏林方面迫切希望不要破壞本國企業與中國的貿易關係。
梅勒爾還說，G7集團還需要就凍結的俄羅斯金融資產達成共同立場。關於美國提議利用這些資產向烏克蘭提供貸款，法國準備對此提議展開工作。
而隨著歐洲與美國的經濟差距拉大，勒梅爾還稱，歐洲需要「從經濟萎靡中醒來」，在未來幾年內將經濟成長率提高一倍。
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