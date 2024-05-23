【時報-台北電】因受美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要鷹派態勢，影響美元指數上漲，美元兌主要貨幣匯率創下本月最佳單日表現，徘徊在一周高點附近，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，以及主要消費國中國需求疲軟，致倫敦(LME)銅價下跌。

周四(5/23)截至台北時間10:25，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.46%，報每公噸10353美元，盤中最低一度跌至每公噸10312美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)