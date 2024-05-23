台股23日受惠輝達（NVIDIA）財報亮眼，早盤穩步向上，盤中高點來到21,668點，權王台積電（2330）最高來到877元，雙創歷史新高，不過隨著台積電漲幅略為收斂，台股早盤創高後呈現平盤震盪。
觀察盤面強勢族群，輝達概念股迎廣（6117）、所羅門（2359）大漲逾5％；軍工族群雷虎（8033）、漢翔（2634）同步走揚。
關注美股表現，終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌201點，或0.50％，收在39,671點；標普500指數下跌14點，或0.27％，收在5,307點；那斯達克指數下跌31.09點，或0.18％，收在16,801.5點；費半指數上漲52.41點，或1.03％，收在5,126.81點。
美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少。在英國公布4月CPI降溫程度不如預期之後，聯準會也發布鷹派的5月會議紀錄，官員需要將等待更長時間，才會對通膨降溫達到足夠信心，且多位官員對通膨升溫將再次升息抱持開放態度，因而造成對政策利率敏感的2年期美債殖利率顯著彈升、創兩周來新高，並壓抑美股三大指數呈現弱勢震盪、尾盤收低。
盤面焦點方面，美國官方確認了第二例人類感染禽流感病例，激勵疫苗概念股漲聲響起。另外，AI熱潮領頭羊Nvidia（NVDA-US）發布亮眼財報，帶動盤後股價大漲超過6％。
統一投顧分析，今隨著各大廠商推出AI PC相關架構，全球七大品牌廠皆看好下半年AI PC之換機潮，預期對相關廠商將迎來成長動能。
術面來看，台股在電子、金融、傳產輪動下，指數再度刷新歷史新高，指數沿著5日均線緩步走高，同時，日KD指標高檔鈍化、再度黃金交叉，RSI強勢，MACD紅色柱狀體動能增強，預期在類股輪動下，指數仍有機會續創新高，惟資金輪動快速，建議擇優操作。
盤面資金聚焦機器人概念、AI PC／Server、矽光子PCB／CCL等族群表現較強，包括所羅門、達發、中光電、宏碁、迎廣、仁寶、華碩、上詮、華星光、富喬、聯茂等表現強勢。
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