【時報記者莊丙農台北報導】永新-KY(4557)第2季客戶下單恢復，4月營收回升到3億元以上，法人估計，預期5月或6月營收將創新高，第2季營收有望挑戰去年第4季8.86億元的單季歷史新高。
永新-KY主要產品為總泵、分泵，卡鉗等，總泵毛利率接近50％，分泵30-35％，卡鉗因市場削價競爭，約26-27％。第1季營收7.64億元，28.09％，營業利益0.85億元，歸屬母公司業主淨利0.72億元，每股盈餘1.72元。第1季因打銷存貨，每股盈餘影響0.3元。
該公司總泵、分泵主要以北美市場為主，過去透過代理商銷售，不過，近期將直接供貨給下游零售通路商，第3季開始出貨，有望持續提高市占率。
4月營收3.01億元，擺脫2、3月的淡月，營收年增7.21％；第2季工作天數及出貨恢復正常，5、6月營收正面看待，整體稼動率提升，法人估計毛利率有望回升到去年第2、3季32％以上水準，帶動獲利提升。下半年在汽車配件連鎖商陸續出貨下，下半年營運有望優於上半年。
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