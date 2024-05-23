2024年度3、4月期統一發票即將在25日開獎，根據財政部資料，1、2月期的統一發票1000萬特別獎中獎號碼「16620962」，還有3張未領。

分別是消費者在桃園市桃園區的中油加油，金額125元；在新北市土城區金城立體停車場停車，停車費60元。以及，到高雄市前鎮區梧州店消費246元。

200萬特獎中獎號碼為「50008017」有5張未領。分別是消費者在台北市中山區八德路的大潤發購買食品等，花費721元。

新竹縣芎林鄉中油加油，花費800元。新北市五股區Uber Eats，外送費36元。在台南市中西區7-ELEVEN南醫門市購買35元的甜點。以及高雄市美濃區美泰百貨購買物品，花費136元。