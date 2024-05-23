【時報記者任珮云台北報導】時序將進入2024年的H2，投信法人H1發行的基金產品，以ETF聚焦在台股高息、月配型為主，但下半年目前看到即將新募集的ETF，轉向產業型及海外型。永豐投信將於5月27日即將募集「永豐創新醫療多重資產基金」，而復華投信則將在6月12日開募「日本護城河優勢龍頭企業ETF」(00949)。

永豐創新醫療多重資產基金擬任基金經理人陳世杰指出，2020年新冠肺炎疫情爆發，民眾醫療行為出現變化，以視訊看診為例，根據2023年Deloitte調查報告顯示，在2018年疫情爆發以前，民眾使用視訊看診的比重低於14%，到了2022年，民眾使用視訊看診的比重已經提高至67%。因此，即使在疫情結束後，民眾的醫療行為已經發生改變，同時就催生了創新醫療的新商機。為因應遠端醫療比例逐漸提高，相關的智慧醫療監測裝置、智慧醫療設備市場的發展潛力就孕育而生。根據2023年8月ABI Research與Business Research Insights報告預估，全球智慧醫療監測裝置數量將從2022年0.2億台，成長至2030年的1.8億台，年複合成長率達31.6%；全球智慧醫療設備市場，預估將從2021年315億成長至2031年的1,321億，年複合成長率為15.4%，未來商機可期。

復華日本龍頭ETF(00949)的追蹤指數為NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，成分股30檔涵蓋五大商社、關鍵半導體、製造業龍頭及內需消費等目前日股熱門投資主題之大型龍頭股，全方位掌握日股投資機會。

日本財務省截至5月中的統計數據顯示，今年外資買超日股金額已經超過5兆日圓。復華日本龍頭ETF(00949)經理人劉昌祚表示，近年全球金融市場資金集中效果明顯，大型龍頭企業因為具市場競爭優勢、經營效率優異，更受市場金青睞，也將是接下來布局日股的產業亮點。