【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】au Jibun銀行日本5月製造業PMI（採購經理人指數）傳出好消息，從4月的49.6成長至50.5，一舉突破景氣榮枯點50大關，且是去年5月以來首次重回50點以上。
經濟學者認為，日本商業活動的擴大還是以服務業為主，不過製造業指數好轉，可為下半年成長帶來希望。此報告中，產出與新訂單這兩個關鍵項目，有慢慢萎縮的現象，同時，採購庫存量則是10個月以來最大。
不過，日本製造業者卻高興不起來，原因是通膨上漲拉抬投入的成本，以及產品的價格。日本政府上周曾指出，日圓貶值推升進口成本，日本4月躉售物價跟3月一樣都只有漲0.9%。
另外，日本5月服務業PMI初值，是從4月終值54.3小掉至53.6，主要是新業務成長趨緩所致。信心較佳的日本服務業，平均投入成本與生產價格小幅上漲，暫時沒通膨之虞。
至於包括製造業以及服務業的日本綜合PMI，也從4月52.3小升至5月52.4，創2023年8月以來最高。從去年6月至今年5月這一年間，日本綜合PMI以8月的52.6點最高，11月的49.6點最低。
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