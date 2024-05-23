勞保預計在2028年即將破產，學者、勞團大聲疾呼新政府面對問題進行改革，新任勞動部長何佩珊今（5/23）在立院首度面對訊問時表示，勞保改革過去已經做4年，「財務撥補就是一種改革」，話語一出引發PTT網友議論，不少人質疑：「那軍公教的改革是…?」

總統賴清德在520就職演說上強調，「只要政府在，勞保絕對不會倒」；更早他在今年五一勞動節時於臉書上發表看法，強調為了維持勞保基金穩健運作，今年編列公務預算1200億、疫後特別預算100億，統計從109年迄今已經編列總計2670億預算撥補勞保基金，未來也會持續辦理。

實際上早在蔡政府時代，民間推動勞保改革呼聲不斷，時任勞動部長的許銘春也曾表示「政府撥補也是一種改革」，引發學者批評，面對勞保負債大黑洞，每年撥補就像是「癌末患者的安寧治療」，只能減輕疼痛、無法續命，如果持續撥補下去，不止勞保基金難以存活，連政府財政都會被拖累，靠撥補根本緩不濟急。

如今新上任勞動部長首次面對媒體，展現和前任勞長同一論調。何佩珊指出，台灣勞保年改已經改了4年，勞保基金水位來到9941億元新高，財務相對穩健，政府負最終支付責任就是勞保年改的一部分，已經透過撥補進行改革。

何佩珊說法引發PTT版網友的討論，「早說，那軍公教年改也不用改了，直接政府撥補」、「軍公教就該死不能補」、「延長炸彈引信，還是會爆」、「健保、公保都來撥啊」、「翻譯：反正炸彈不要爆在我手裡就好」、「軍公教就砍？還最狠版本，確定不是鬥爭？」、「軍公教改到一堆跑去做黑的」、「軍公教表示：？？？」

民團表示，政府多次喊話勞保不會倒，但政府負最終給付責任及每年按比例或定額撥補並未入法，呼籲應課徵如資本利得稅等富人稅並用以撥補勞保基金。

全國產業總工會祕書長戴國榮表示，選總統時的政見會，各黨都認為應該繼續撥補，但撥補不能夠只有賸餘才撥補，建議應按照一定比率或定額入法，才能讓勞保基金穩定。

此外，勞保改革應該要把新制勞退一併納入，戴國榮說，包含提高勞保保費費率、政府負擔和雇主提繳比例，才能讓勞工退休生活維持水準；至於沒有新制勞退的職業工會，則應該仿效軍公教設計樓地板，否則再改下去勢必成為「下流老人」。