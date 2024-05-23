【時報-台北電】新華社報導，共軍宣布今明兩天展開台海軍演，稍早約莫7點45分，東部戰區已進行第一輪聯合演習。新聞發言人李熹海軍大校直言，這是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，及對外部勢力干涉挑釁的警告。
據悉，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊進行「聯合利劍—2024A」演習。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】新華社報導，共軍宣布今明兩天展開台海軍演，稍早約莫7點45分，東部戰區已進行第一輪聯合演習。新聞發言人李熹海軍大校直言，這是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，及對外部勢力干涉挑釁的警告。
據悉，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊進行「聯合利劍—2024A」演習。(編輯：廖小蕎)
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